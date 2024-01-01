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Завтра в Баку ожидается до 15 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 15 градусов тепла 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
1 января 2024 г. 12:21
Завтра в Баку ожидается до 15 градусов тепла

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 10-15° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

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