Завтра в Баку ожидается 10°, в регионах - 11°

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ближе к ночи в некоторых местах временами возможны дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых восточных районах возможны моросящие дожди. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 3-7° тепла.