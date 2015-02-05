Завтра в Баку ожидается 12 градусов тепла

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на пятницу, 6 февраля. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В утренние часы местами прогнозируется туман и моросящий дождь. Будет преобладать слабый южный ветер. Ночью прогнозируется 3-5, днем 7-12 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, ночью и утром местами возможен туман, в восточных регионах прогнозируется моросящий дождь. Ветер южный, временами сильный. Ночью прогнозируется 0-5, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза. В высокогорьях ночью ожидается 10-15 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.