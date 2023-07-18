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Завтра в Баку осадков не ожидается

Завтра в Баку осадков не ожидается 19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать южный ветер.
Экология
18 июля 2023 г. 12:53
Завтра в Баку осадков не ожидается

19 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 27-32° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 19
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

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