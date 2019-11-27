Завтра в Баку осадков не ожидается

28 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра местами ожидается слабый туман, изморось.

Прогнозируется юго-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых местах возможны дожди. На отдельных территориях будет туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью будет 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 28-29 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.