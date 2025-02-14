Завтра в Баку осадков не ожидается

15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

15 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова ожидается небольшой дождь.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в горных и предгорных районах возможны осадки в виде снега, которые стихнут к полудню. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 3° тепла, днем - 6-11° тепла, ночью в горах 3-8°, в высокогорье - 8-13°, днем - 0-5° мороза.

В некоторых горных районах возможен гололед.