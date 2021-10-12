Завтра в Баку осадков не ожидается

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 13 октября.

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 13 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный южный ветер, днем временами с усилением. Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем – 20-23° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 20-22° тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами вероятны дожди, в отдельных местах ожидается туман, будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 19-24° тепла, в горах ночью - 2-6°, днем - 7-12° тепла.