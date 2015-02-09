​Завтра в Баку осадков не ожидается

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды на 10 февраля в Азербайджане. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-западный, днем временами сильный. Температура воздуха ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Ветер западный, в некоторых местах временами сильный. Температура воздуха в центрально-низменных районах ночью составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.