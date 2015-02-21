​Завтра осадки в Баку прекратятся

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове с перерывами ожидаются осадки, снег, которые к вечеру прекратятся. Сильный северо-западный ветер к вечеру стихнет. Температура воздуха ночью составит 0-2 градусов мороза, днем 1-4 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ночью и утром с перерывами ожидаются осадки, мокрый снег, снег, местами интенсивный. Днем, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся, местами ожидается туман, ветер западный, ночью и утром временами усиливающийся. Температура воздуха в низменных районах ночью составит 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 2-6 градусов мороза. Дороги покроются льдом.

А.Вердиев также отметил, что 23 февраля на территории страны сохранится холодная, снежная погода, ожидается сильный ветер, с перерывами осадки.