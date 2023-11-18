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Завтра в Баку местами пройдут ливни, ветер усилится

Завтра в Баку местами пройдут ливни, ветер усилится 19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди ливневого характера. К утру умеренный юго-восточный ветер усилится.
Экология
18 ноября 2023 г. 13:33
Завтра в Баку местами пройдут ливни, ветер усилится

19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди ливневого характера. К утру умеренный юго-восточный ветер усилится.

Об этом Report сообщили из Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем-15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах не исключаются осадки. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 15-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda bəzi yerlərdə leysan yağacaq, külək güclənəcək

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