Завтра в Баку местами пройдут ливни, ветер усилится

19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди ливневого характера. К утру умеренный юго-восточный ветер усилится.

19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди ливневого характера. К утру умеренный юго-восточный ветер усилится.

Об этом Report сообщили из Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем-15-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых местах не исключаются осадки. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 15-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 4-9° тепла.