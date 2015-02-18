Завтра в Баку к вечеру дождь перейдет в мокрый снег и снег

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 февраля.

Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, к вечеру дождь перейдет в мокрый снег и снег. Днем северо-восточный ветер сменится на юго-восточный. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 1-4 градуса тепла.

Завтра в районах прогнозируются осадки, местами возможен мокрый снег, в горных и предгорных районах ожидается снег. Местами возможен туман. Днем осадки постепенно прекратятся. Ветер восточный. Ночью прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 3-7 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-4 градуса мороза.

А.Вердиев также отметил, что с завтрашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер к вечеру стихнет. Завтра умеренный северо-восточный ветер сменится на умеренный юго-восточный. В регионах, начиная с завтрашнего дня, осадки постепенно прекратятся.