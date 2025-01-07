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Завтра в Баку и восточных районах Азербайджана прогнозируются осадки

Завтра в Баку и восточных районах Азербайджана прогнозируются осадки
Экология
7 января 2025 г. 12:30
Завтра в Баку и восточных районах Азербайджана прогнозируются осадки

8 января в Баку и на Абшеронском полуострове в утренние часы прогнозируются осадки, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к полудню осадки постепенно прекратятся

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем – 8-11°. Атмосферное давление снизится с 775 до 771 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем – 7-12° тепла. В горных районах ночью ожидается 7-12° мороза, днем – от 3° мороза до 2° тепла.



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Версия на азербайджанском языке İntensiv yağış yağacaq, gündüz tədricən kəsiləcək

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