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Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди

Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, однако ночью и утром в ряде пригородов возможны кратковременные дожди. временами будет
Экология
25 августа 2024 г. 12:38
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, однако ночью и утром в ряде пригородов возможны кратковременные дожди. временами будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 27-31° тепла. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в ряде северо-западных районов возможны кратковременные дожди с грозами. Также местами ожидаются ливни и град. Ночью и утром на отдельных горных территориях местами ожидается туман. Будет преобладать периодически усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 33-37° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və bölgələrdə yağış yağacaq

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