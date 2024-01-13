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Завтра в Баку и регионах выпадет снег

Завтра в Баку и регионах выпадет снег Завтра в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах страны выпадет снег.
Экология
13 января 2024 г. 13:43
Завтра в Баку и регионах выпадет снег

Завтра в Баку, на Абшеронском полуострове и в регионах страны выпадет снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, ночью и утром местами усилится, вечером постепенно прекратится.

Ночью и утром ожидается туман. Временами усиливающийся северо-восточный ветер днем ​​будет умеренным.

Температура воздуха ночью составит 0-3°, днем - ​​около 0°, вечером до 1° мороза. Атмосферное давление повысится с 766 мм рт.ст. до 770 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана ожидается кратковременный снег, в некоторых местах может усилиться, вечером постепенно прекратится. В некоторых регионах временами будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° мороза, днем ​​от 1° мороза до 3° тепла, в горах ночью - 10-15° мороза, днем ​​3-8° мороза.

Ночью и утром существует вероятность гололеда на дорогах в горных и предгорных районах.

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