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Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки

Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки 10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых пригородных территориях возможна изморось.
Экология
9 декабря 2024 г. 13:14
Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки

10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых пригородных территориях возможна изморось.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 7-10° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана прогнозируется в основном без осадков, однако ночью и утром в восточных районах возможны дожди. В некоторых местах ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 0-5° тепла.

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