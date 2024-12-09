Завтра в Баку и регионах временами ожидаются осадки

10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых пригородных территориях возможна изморось.

10 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых пригородных территориях возможна изморось.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 7-10° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана прогнозируется в основном без осадков, однако ночью и утром в восточных районах возможны дожди. В некоторых местах ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем - 8-13° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 0-5° тепла.