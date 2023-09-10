Завтра в Баку и регионах страны ожидается дождливая погода

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно прогнозу погоды на 11 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны кратковременные дожди, грозы. Периодически усиливающийся северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем 19-24° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 763 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, кое-где интенсивного характера, прогнозируется грозы и град, в высокогорных районах выпадет снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью будет 15-19°, днем 18-23° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.