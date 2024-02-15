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Завтра в Баку и регионах ожидаются мокрый снег и снег

Завтра в Баку и регионах ожидаются мокрый снег и снег 16 февраля в Баку и регионах Азербайджана ожидаются мокрый снег и снег.
Экология
15 февраля 2024 г. 13:06
Завтра в Баку и регионах ожидаются мокрый снег и снег

16 февраля в Баку и регионах Азербайджана ожидаются мокрый снег и снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В сообщении отмечается, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, в некоторых частях полуострова интенсивные. Утром осадки перейдут в мокрый снег. Периодически усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью и днем составит 4-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах осадки будут интенсивными, не исключается туман. Западный ветер в некоторых восточных районах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 6-10° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 0-3° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah qar yağacaq

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