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Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди Завтра в Баку и районах Азербайджана ожидаются осадки.
Экология
19 ноября 2023 г. 12:50
Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Завтра в Баку и районах Азербайджана ожидаются осадки.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, 20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако вечером кое-где прогнозируется дождь, ближе к ночи местами пройдут ливни.

Умеренный южный ветер во второй половине дня сменится порывистым северо-западным. Температура воздуха ночью составит 11-15°, днем ​​- 16-19° тепла.

В регионах Азербайджана также ожидаются осадки. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, грозы, в горных районах прогнозируется снегопад. Ночью и утром кое-где ожидается туман, западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем ​​14-18° тепла, в горах ночью от - 2° до +3°, днем ​​5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq

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