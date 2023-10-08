Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди.

Завтра в Баку и регионах ожидается дождливая погода.

Как передает Report , об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в целом осадки не ожидаются, однако, к ночи возможны грозовые дожди. Порывистый юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем ​​- 25-30° тепла.

В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, однако, со второй половины дня местами прогнозируются дожди, кое-где интенсивного характера, пройдут грозы, выпадет град. В высокогорных районах ожидается снег. Ночью и утром в ряде регионов будет туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем​​ - ​​25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем ​​- ​​13-18° тепла.