Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Завтра в Баку и регионах ожидается дождливая погода.
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Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в целом осадки не ожидаются, однако, к ночи возможны грозовые дожди. Порывистый юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем - 25-30° тепла.
В регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, однако, со второй половины дня местами прогнозируются дожди, кое-где интенсивного характера, пройдут грозы, выпадет град. В высокогорных районах ожидается снег. Ночью и утром в ряде регионов будет туман, западный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 14-19°, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 13-18° тепла.