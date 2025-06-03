Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди и грозы

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 3 на 4 июня и утром 4 июня в некоторых частях полуострова возможны дожди и грозы.
Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который к вечеру немного стихнет.
Температура воздуха ночью составит 17-20, днем - 23-27° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-50%.
В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град, в высокогорных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 5-10, днем 10-15° тепла.