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Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди и грозы

Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди и грозы 4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
3 июня 2025 г. 12:52
Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди и грозы

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 3 на 4 июня и утром 4 июня в некоторых частях полуострова возможны дожди и грозы.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который к вечеру немного стихнет.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем ​​- 23-27° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - ​​45-50%.

В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и град, в высокогорных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - ​​22-27° тепла, в горах ночью - 5-10, днем ​​10-15° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda külək zəifləyəcək, rayonlarda güclənəcək

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