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Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем ​​преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, прогнозируется северо-западный ветер.
Экология
2 апреля 2023 г. 13:42
Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем ​​преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, прогнозируется северо-западный ветер.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем ​​12-16 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана установится преимущественно погода без осадков. Однако вечером в некоторых местах возможны дожди, местами будет туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем ​​13-18 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və rayonlarda bəzi yerlərdə yağış yağacaq

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