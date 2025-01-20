Завтра в Баку и регионах осадков не ожидается

21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в некоторых пригородных территориях ожидается небольшая изморось. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ближе к вечеру в некоторых восточных районах ожидается небольшая изморось, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 7-12° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорье - 11-16°, днем - 0-5° мороза.