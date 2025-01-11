Завтра в Баку и регионах осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман, ветер северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана прогнозируется в основном без осадков, однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 10-14° тепла. В горных районах ночью ожидается 2-6° мороза, днем - 4-9° тепла.