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Завтра в Баку и регионах будут дожди

Завтра в Баку и регионах будут дожди Обнародован прогноз погоды на 16 мая.
Экология
15 мая 2022 г. 12:36
Завтра в Баку и регионах будут дожди

Обнародован прогноз погоды на 16 мая.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Северо-западный ветер днем усилится. Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 19-22° тепла, в Баку ночью 14-16° тепла, днем 19-21° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди. Ночью и утром туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq

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