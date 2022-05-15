Завтра в Баку и регионах будут дожди

Завтра в Баку и регионах будут дожди

Обнародован прогноз погоды на 16 мая.

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Обнародован прогноз погоды на 16 мая. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем усилится. Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 19-22° тепла, в Баку ночью 14-16° тепла, днем 19-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди. Ночью и утром туман. Западный ветер днем местами усилится. Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram