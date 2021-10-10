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Завтра в Баку и регионах будет дождь

Завтра в Баку и регионах будет дождь Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 октября.
Экология
10 октября 2021 г. 12:15
Завтра в Баку и регионах будет дождь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Но утром и ночью в некоторых местах ожидаются осадки.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 17-19° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.

11 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных местах вероятен дождь. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью – от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 11
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq

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