Завтра в Баку и регионах будет дождь

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 октября.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков. Но утром и ночью в некоторых местах ожидаются осадки.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 17-19° тепла. В Баку ночью 13-15°, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-70%.

11 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных местах вероятен дождь. Утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем - 16-21° тепла, в горах ночью – от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.