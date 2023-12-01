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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогреется до 20 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогреется до 20 градусов 2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
1 декабря 2023 г. 12:33
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове воздух прогреется до 20 градусов

2 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 14-19° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла.

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