Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется снег

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ 1 января пригородные дороги покроются льдом.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 января в Баку и на Абшеронском полуострове с промежутками ожидаются осадки. В некоторых местах возможны мокрый снег и снег.

Будет преобладать временами усиливающийся северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит -3-0 градусов мороза, днем - 0-3 градуса тепла, в Баку ночью до 1 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла.

1 января в районах Азербайджана временами ожидаются осадки, прогнозируется снег, в некоторых местах интенсивного характера. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит -5-1 градусов мороза, днем - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в горах ночью -10-5 градусов мороза, в высокогорье - до 15 градусов мороза, днем - от -5-0 градусов мороза.

Дороги покроются льдом.