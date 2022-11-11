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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки 12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые в утренние часы постепенно прекратятся.
Экология
11 ноября 2022 г. 12:41
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые в утренние часы постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем 12-15° тепла.

В Баку ночью ожидается 9-11°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана в течение дня будет преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 13-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-6° тепла.

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