Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые в утренние часы постепенно прекратятся.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северный ветер.
Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем 12-15° тепла.
В Баку ночью ожидается 9-11°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.
В районах Азербайджана в течение дня будет преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет преобладать западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 13-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-6° тепла.