Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные осадки

12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые в утренние часы постепенно прекратятся.

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12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, которые в утренние часы постепенно прекратятся. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем 12-15° тепла. В Баку ночью ожидается 9-11°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление составит 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%. В районах Азербайджана в течение дня будет преимущественно без осадков. Ночью и утром туман. Будет преобладать западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 13-17° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-6° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook