В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди

25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди

25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, возможны грозы. Во второй половине дня будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 24-27°, днем 30-34° тепла. В Баку ночью будет 25-27°, днем 32-34° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. В основном в горных и предгорных районах ожидаются интенсивные дожди, град, которые к вечеру постепенно прекратятся. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.