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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди 25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди
Экология
24 августа 2021 г. 13:45
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди

25 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и утром местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, возможны грозы. Во второй половине дня будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 24-27°, днем 30-34° тепла. В Баку ночью будет 25-27°, днем 32-34° тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди. В основном в горных и предгорных районах ожидаются интенсивные дожди, град, которые к вечеру постепенно прекратятся. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 20-25° тепла.

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Версия на английском языке Short-term rain expected in Baku and Absheron tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında qısamüddətli yağış yağacağı gözlənilir

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