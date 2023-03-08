О нас

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди 9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.
Экология
8 марта 2023 г. 12:49
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью 4-7° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах – снег, в северных и восточных районах вероятны интенсивные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi