Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.

9 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами ожидается туман, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью 4-7° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах – снег, в северных и восточных районах вероятны интенсивные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 3-7° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.