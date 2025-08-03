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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
3 августа 2025 г. 12:17
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23–28, днём — 35–40 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность — 70–75 % ночью и 35–40 % днём.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно безосадочная погода. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 24–28, днём — 35–40, местами до 41 градуса тепла. В горных районах — ночью 21–26, днём 29–34 градуса тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və Abşeronda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq

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