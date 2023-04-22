Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 апреля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.
Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 16-21°, местами до 24° тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.
Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, на отдельных территориях возможны грозы и град. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 8-13°, местами до 18° тепла.