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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков В Баку и на Абшеронском полуострове 23 апреля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
22 апреля 2023 г. 12:58
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 апреля ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 16-21°, местами до 24° тепла.

Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются осадки, на отдельных территориях возможны грозы и град. Местами прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-7°, днем 8-13°, местами до 18° тепла.

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