Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, местами туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорьях 13-18° мороза, днем 0-5° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.