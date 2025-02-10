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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.
Экология
10 февраля 2025 г. 12:35
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 772 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, местами туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6° мороза, днем 5-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорьях 13-18° мороза, днем 0-5° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

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