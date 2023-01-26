Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидается изморось.

Ночью и утром прогнозируется туман. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 8-9° тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидается небольшой моросящий дождь, временами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 9-14°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.