О нас

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось 27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
26 января 2023 г. 13:17
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается изморось

27 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ожидается изморось.

Ночью и утром прогнозируется туман. Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 2° тепла, днем 8-9° тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидается небольшой моросящий дождь, временами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-11° тепла, ночью в горах 9-14°, днем 0-5° мороза.

В горных районах дороги покроются льдом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah hava çiskinli olacaq

Самое читаемое

Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
В Азербайджане производство колбасы увеличилось на 2%
20 января 2023 г. 16:33
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
В Мексике почтили память жертв трагедии 20 Января
21 января 2023 г. 05:16
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
Кандидату в президенты Чехии послали письмо с угрозами и патрон
22 января 2023 г. 01:12
Азеришыг реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
"Азеришыг" реконструирует электросети двух сел Шамкирского района
23 января 2023 г. 13:25
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
Узбекистан намерен повысить эффективность использования портов Ирана
25 января 2023 г. 11:32
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане ожидается подписание распоряжения о помиловании в связи со 100-летием Гейдара Алиева
25 января 2023 г. 14:32
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
В Армении задержан подполковник по делу о пожаре в здании воинской части
26 января 2023 г. 12:08
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
Минуло 33 года со дня трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 00:00
Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии в отмывании денег
19 января 2023 г. 16:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi