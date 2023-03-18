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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 18 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 18 градусов тепла 19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
18 марта 2023 г. 12:58
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 18 градусов тепла

19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана ночью и вечером местами ожидается дождь, в горных районах - снег. На отдельных территориях прогнозируется туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-7° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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