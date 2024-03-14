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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 13 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 13 градусов тепла 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
14 марта 2024 г. 12:53
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается до 13 градусов тепла

15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ближе к ночи в некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, не исключается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7°, днем - 8-13° тепла. Атмосферное давление - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером временами ожидаются осадки, в горных районах - снег, в отдельных местах интенсивный. Ночью и утром будет наблюдаться туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем - 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 0-5° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 13, rayonlarda 15 dərəcə isti olacaq

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