Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 33 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 20-25 , днем ​​– 28-33 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем ​​– 45-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град, ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-23, днем ​​30-35, в горах ночью 9-14 , днем ​​17-22 градуса тепла.