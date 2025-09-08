Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 33 градуса тепла
Экология
- 08 сентября, 2025
- 12:52
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, днем северо-западный ветер сменится северо-восточным.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 20-25 , днем – 28-33 градуса тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 45-55%.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град, ночью и утром местами туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 20-23, днем 30-35, в горах ночью 9-14 , днем 17-22 градуса тепла.
