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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается 1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
31 января 2024 г. 12:53
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Будет преобладать юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем - 5-8° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах вероятны кратковременные осадки и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 5-9° тепла, ночью в горах 8-13°, днем - 0-5° мороза.

В некоторых горных районах ожидается гололед.

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Версия на английском языке Weather forecast for February 1 unveiled
Версия на азербайджанском языке Fevral ayının ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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