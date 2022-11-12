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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается 13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
12 ноября 2022 г. 12:47
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-10°, днем - 13-15° тепла.

В Баку ночью ожидается 8-10°, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 1-6° мороза, днем - 2-6° тепла.

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