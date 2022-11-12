Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

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13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-10°, днем - 13-15° тепла. В Баку ночью ожидается 8-10°, днем - 13-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 1-6° мороза, днем - 2-6° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram