Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 750 до 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В северных и западных районах местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах интенсивный. Ночью и утром в некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 10-15° тепла, ночью в горах от 3° мороза до 2° тепла, днем - 2-7° тепла.