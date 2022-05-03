Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается

4 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.
Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 17-20° тепла. В Баку ночью ожидается 11-13°, днем - 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65%.
В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и дожди, ночью и утром - туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 0-5°, днем - 8-13° тепла.