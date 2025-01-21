Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные осадки

22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых частях полуострова временами возможны дожди.

Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 8-10° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых восточных районах временами возможны осадки, не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем - 1-6° тепла.