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Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются дожди

Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются дожди Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются дожди
Экология
13 мая 2025 г. 12:57
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются дожди

В некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова 14 мая утром возможен кратковременный дождь и грозы.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Северо-западный ветер утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем 18-20° тепла. Атмосферное давление повысится с 750 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются временные осадки, грозы. В отдельных местах вероятны интенсивные и сильные ливни, град, в высокогорных районах - мокрый снег. Местами временами туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 3-7°, днем 10-15° тепла.

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