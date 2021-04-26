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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 17-19 градусов тепла
Экология
26 апреля 2021 г. 13:33
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

27 апреля в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами интенсивные, град. Ночью и утром местами туман, будет дуть западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 22-27, в горах ночью 5-10, днем 12-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 апреля на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер хазри, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Strong wind predicted tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah güclü külək əsəcək

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