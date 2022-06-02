Завтра в Баку и на Абшероне ожидается северный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 июня.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 3 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 29-34° тепла. В Баку ночью - 20-22°, днем - 32-34° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 50-55%, днем - 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 32-37° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 20-25° тепла.