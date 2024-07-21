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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается преимущественно ясная погода

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается преимущественно ясная погода 22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно ясная погода, в пригородах возможны кратковременные дожди с грозами.
Экология
21 июля 2024 г. 13:02
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается преимущественно ясная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 июля ожидается преимущественно ясная погода, однако ночью в пригородах возможны кратковременные дожди.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем ​​- 30-35° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и установится на отметке 756 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

В регионах Азербайджана местами пройдут дожди с грозами, кое-где осадки будут интенсивными, возможен град. К вечеру в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем ​​31-36° тепла, в горах ночью 13-18°, днем - ​​20-25° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb

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