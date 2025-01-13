Завтра в Баку и на Абшероне ожидается облачная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Днем местами возможен мелкий дождь, ночью и утром — слабый туман. Северо-западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2–6° тепла, днем — 7–9°. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., относительная влажность воздуха — 70–80%.

В регионах Азербайджана в основном будет без осадков, но к вечеру в некоторых восточных районах местами возможен дождь, в горной местности — снег. На отдельных территориях ожидается туман. Прогнозируется западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем — 8–13° тепла, в горах ночью 4–9° мороза, днем 2–7° тепла.