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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь 20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами не исключается моросящий дождь.
Экология
19 ноября 2024 г. 13:22
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь

20 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами не исключается моросящий дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который во второй половине дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-11°, днем - 12-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди. В горных районах выпадет снег, не исключается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

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