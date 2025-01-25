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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, возможен моросящий дождь.
Экология
25 января 2025 г. 13:32
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, возможен моросящий дождь.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами возможны дожди, в горных районах выпадет снег, который в восточных районах будет более интенсивным. Местами ожидается туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 7-11° тепла. В горах ночью 3-8° мороза, днем - 2-7° тепла.

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