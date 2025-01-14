Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось, в регионах - снег

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось, в регионах - снег

15 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

https://static.report.az/photo/35597e33-aeea-3297-aff8-bde562e556b1.jpg https://static.report.az/photo/35597e33-aeea-3297-aff8-bde562e556b1.jpg

15 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова ночью и утром ожидается изморось. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 3-5°, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%. В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах временами ожидаются осадки, вероятно выпадение снега. Местами ожидается туман, будет преобладать западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 6-10° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем - 3-7° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 15